Depois da chuva que atingiu Belo Horizonte na noite dessa terça-feira (23/01), a Defesa Civil da capital colocou as regionais Pampulha, Oeste, Centro Sul e Leste sob alerta de risco geológico forte. O aviso é válido até sexta-feira (26/01).

As regionais Venda Nova, Barreiro, Noroeste e Nordeste também estão sob alerta, porém o risco é classificado como moderado. Apenas a regional Norte não entrou no aviso da Defesa Civil.

Em apenas três horas, o volume de chuva em BH chegou a quase 30% do esperado para o mês de janeiro. Na regional Pampulha, o volume foi de 76,6 mm na regional, o equivalente a 23,1% da média do mês é de 330,9 mm.

Diante do risco geológico em BH, a Defesa Civil do município recomenda que as pessoas observem manifestações do solo como inclinações, trincas, abaulamentos e rachaduras de terrenos e paredes. Caso algum dos sinais seja constatado, a orientação é que as pessoas saiam do local e liguem para a Defesa Civil – pelo 199 – ou para o Corpo de Bombeiros – pelo 193.

Chuva em BH

A tempestade que atingiu BH na noite dessa terça-feira assustou moradores. Em apenas duas choveu quase 25% do volume esperado para todo mês na Regional Pampulha. O temporal deixou ruas e avenidas alagadas, pessoas ilhadas e casas sem luz. Carros foram arrastados pela água.

Veja o quanto choveu em todas as regiões nessa terça-feira, em relação ao esperado para o mês:

Barreiro: 44,7 (13,5%)

Centro Sul: 68,0 (20.6%)

Leste: 53,6 (16,2%)

Nordeste: 46,0 (13,9%)

Noroeste: 43,8 (13,2%)

Norte: 38.4 (11,6%)

Oeste: 86,6 (26,2%)

Pampulha: 76,6 (23,1%)

Venda Nova: 57,2 (17,3%)