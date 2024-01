A Região Oeste de Belo Horizonte foi o setor da capital mineira que mais registrou volume de chuva na noite desta terça-feira (23/1). De acordo com a Defesa Civil Municipal, entre 19h e 22h, choveu 86,6 mm na regional, o equivalente a 26,2% do esperado para o mês de janeiro, cuja média é de 330,9 mm.

Veja o quanto choveu em todas as regiões nesta terça-feira, em relação ao esperado para o mês:

Barreiro: 44,7 (13,5%)

Centro Sul: 68,0 (20.6%)

Leste: 53,6 (16,2%)

Nordeste: 46,0 (13,9%)

Noroeste: 43,8 (13,2%)

Norte: 38.4 (11,6%)

Oeste: 86,6 (26,2%)

Pampulha: 76,6 (23,1%)

Venda Nova: 57,2 (17,3%)

Já o acumulado de janeiro de 2024, até as 22h desta terça (23/1), mostra que as regiões Centro-Sul, Barreiro e Pampulha atingiram mais de 100% do esperado para o mês.

Veja o acumulado de janeiro:

Barreiro: 379,6 (114,7%)

Centro Sul: 377,8 (114,2%)

Leste: 295,4 (89,3%)

Nordeste: 201,6 (60,9%)

Noroeste: 298,2 (90,1%)

Norte: 179,2 (54,2%)

Oeste: 274,2 (82,9%)

Pampulha: 382,2 (115,5%)

Venda Nova: 230,8 (69,7%)

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte (Estações Hidrometeorológicas PBH)

Média Climatológica JANEIRO 330,9 mm

Estragos

O temporal atingiu todas as regionais da cidade. Em algumas regionais choveu forte ou extremamente forte. A chuva provocou alagamento de ruas e avenidas, queda de árvores, falta de energia elétrica em alguns bairros e assustou moradores que compartilharam a situação nas redes sociais.