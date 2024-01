A forte chuva que caiu na Grande BH na noite desta terça-feira (23/1) causou um alagamento na BR-040, em Nova Lima, no entorno do condomínio Alphaville. A pista ficou tomada por lama, na altura do KM 563.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a chuva intensa alagou a rodovia e deixou o trânsito lento no local. Já a Via 040, concessionária que administra a via, informou que o sentido Rio de Janeiro da rodovia foi totalmente interditado entre os condomínios Miguelão e Alphaville, com lentidão de 5 Km.

A reportagem entrou em contato com a Vallourec, já que rumores davam conta que o alagamento poderia ter sido causado por um rompimento na barragem da Mina Pau Branco. A mineradora negou relação com as operações da estrutura, que fica em Nova Lima.

Leia a nota na íntegra:

"A Vallourec esclarece que o alagamento na BR-040, na da data de hoje, 23 de janeiro de 2024, não tem relação com as operações da Mina Pau Branco.

As estruturas da Mina Pau Branco são monitoradas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Radares com capacidade de detectar movimentação milimétrica monitoram as estruturas e são supervisionados continuamente por profissionaisespecializados.

A Empresa reforça ainda que a estrutura do Dique Lisa permanece íntegra, sem anomalias e não está classificada em nenhum nível de emergência".