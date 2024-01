Corpo do motociclista foi encontrado a cerca de 2 quilômetros do local em que desapareceu

A Defesa Civil confirmou a sexta morte causada pelas chuvas na atual temporada das águas, iniciada no fim de setembro em Minas Gerais. No último domingo (21), o Corpo de Bombeiros localizou o corpo de um motociclista, que foi arrastado por uma enxurrada em Viçosa, na região da Zona da Mata.

De acordo com os bombeiros, o homem havia desaparecido na noite de sábado, após tentar atravessar uma ponte que caiu durante a tempestade. Devido ao aumento do volume de água no rio durante as chuvas, a ponte foi levada para dentro de uma galeria que dá acesso a um córrego na região.

No último boletim divulgado pela Defesa Civil, que abrange de 27 de setembro até 23 de janeiro, 952 pessoas ficaram desalojadas em virtude das chuvas. Além disso, 131 ficaram desabrigadas. Em apenas um dia, o número aumentou bastante: ao comparar o boletim de ontem com o de hoje, nota-se um aumento de 22 desabrigados e 40 desalojados.

É necessário tomar cuidado: nesta terça, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para chuva forte, com risco de alagamento, válido até quarta-feira (24), para 422 cidades mineiras.

O aviso é para as regiões do Triângulo Mineiro, Central, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Sul, Zona da Mata, Jequitinhonha, Metropolitana de Belo Horizonte e Noroeste de Minas.

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e de descargas elétricas. Caso existam rachaduras nas paredes das casas ou apareçam fendas, depressões ou minas d’água no terreno, acione imediatamente a Defesa Civil por meio do telefone 199.

Relembre os casos

A primeira morte no período chuvoso, que dura até março, ocorreu no dia 15 de novembro, em Cássia, no Sul de Minas. Welerson dos Santos, de 59 anos, estava dentro de uma edificação em obras com outros três operários e morreu depois que a estrutura de um barracão caiu sobre ele durante uma forte chuva.

O segundo óbito também ocorreu no Sul de Minas, mas em Pedralva. Uma mulher de 45 anos morreu no dia 19 de novembro. A casa em que ela morava com a filha de 29 anos e o filho de 9 desabou por causa do temporal. A mulher foi soterrada e os filhos ficaram feridos.

No dia 23 de dezembro, um carro foi arrastado com uma família em Paracatu, no Noroeste de Minas, o que provocou a morte da mãe, de 32 anos, e dos filhos, de 2 e 11 anos. Devido à chuva, o Córrego Pobre aumentou repentinamente de nível e inundou o local, arrastando o veículo da família até um barranco.

O pai conseguiu escapar, mas a mulher e o filho de 11 anos se afogaram dentro do carro. O filho mais novo foi levado pelas águas e encontrado na manhã do dia seguinte, entre a vegetação das margens do córrego.



