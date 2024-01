O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de chuvas intensas que podem atingir 47 cidades de Minas Gerais com grau de perigo. O aviso começou a valer na manhã desta segunda-feira (22/1) e é válido até as 10h de sexta-feira (26/01).

As precipitações devem ficar entre 30 milímetros (mm) e 60 mm/hora ou entre 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos, que podem chegar a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Em caso de rajadas de vento, o Inmet recomenda evitar se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também não é adequado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Confira as cidades que podem ser atingidas:

Águas Formosas

Águas Vermelhas

Almenara

Ataléia

Bandeira

Berizal

Bertópolis

Cachoeira de Pajeú

Caraí

Carlos Chagas

Catuji

Comercinho

Crisólita

Curral de Dentro

Divisa Alegre

Divisópolis

Felisburgo

Fronteira dos Vales

Itaobim

Itinga

Jacinto

Jequitinhonha

Joaíma

Jordânia

Machacalis

Mata Verde

Medina

Monte Formoso

Nanuque

Ninheira

Novo Oriente de Minas

Padre Paraíso

Palmópolis

Pavão

Pedra Azul

Ponto dos Volantes

Rio do Prado

Rubim

Salto da Divisa

Santa Cruz de Salinas

Santa Helena de Minas

Santa Maria do Salto

Santo Antônio do Jacinto

São João do Paraíso

Serra dos Aimorés

Teófilo Otoni

Umburatiba

Perigo potencial

Já em alerta amarelo, de perigo potencial de chuvas intensas, encontram-se 843 cidades mineiras. O aviso começou a valer na manhã desta segunda-feira (22/1) e também é válido até as 10h de sexta-feira (26/01).

As precipitações devem ficar entre 20 milímetros (mm) e 30 mm/hora ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 quilômetros por hora (km/h) a 60 km/h. Há risco baixo de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.