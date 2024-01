No momento do acidente, ambos os veículos estavam em movimento, segundo a PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), no Triângulo Mineiro, informou que um adolescente, de 13 anos – um dos dois mortos em acidente entre jet-ski e uma lancha no Rio Grande – era o piloto da moto aquática. Carlos Eduardo Ribeiro Batista estava sozinho no veículo que se envolveu em batida com uma lancha, perto de Fronteira, também no Triângulo, na tarde do último sábado (20/1).

A outra vítima que morreu é Carlos Henrique Maiello, de 36 anos, que caiu da lancha após o impacto com o jet-ski. Ainda segundo informações divulgadas pela PCMG, no momento do acidente, ele estava na lancha, a passeio, com sua esposa e os dois filhos do casal.

Com o impacto, apenas um dos filhos, de 7 anos, permaneceu na lancha, sendo que os demais ocupantes foram arremessados na água. Os filhos e a esposa de Maiello foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos leves e levados para o Hospital Municipal de Fronteira. Já o piloto da lancha não se feriu.

As pessoas que morreram são de São José do Rio Preto (SP).

Investigados por homicídio culposo

Ainda conforme a PCMG, tanto o padrasto do adolescente, dono do jet-ski, que permitiu que o jovem pilotasse seu veículo, quanto o piloto da lancha estão respondendo por homicídio culposo (homicídio que ocorre devido à negligência, imperícia ou imprudência e sem a intenção de matar).

A PCMG também confirmou que ambos os veículos estavam em movimento no momento da batida.

“Não houve prisão em flagrante. A lancha estava sendo pilotada pelo dono. O piloto da lancha fazia passeios. A família pagou para fazer o passeio e um dos turistas morreu. Então também precisa apurar a conduta dele (dono da lancha)”, informou a PCMG.

O padrasto do adolescente e o piloto da lancha foram ouvidos por delegado de plantão da PCMG de Frutal e, em seguida, liberados.