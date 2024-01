Melissa estava no banco traseiro do carro de seu pai e foi atingida por disparo de arma de fogo na cabe�§a

A Prefeitura de Raposos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), lamentou a morte de Melissa Maria Alexandre Santos, de 6 anos. A menina morreu nesse domingo (21/1), ao ser baleada na cabeça durante uma briga de trânsito, na BR-381, entre Contagem e Betim.

De acordo com uma nota divulgada no Instagram da prefeitura, a criança morava na cidade e era filha do casal Maicon Junior dos Santos e Maria Letícia Alexandre Ribeiro. Melissa também era sobrinha de uma professora da rede municipal de ensino.

“A Prefeitura e Câmara Municipal de Raposos solidarizam-se com os familiares e amigos da Melissa Maria Alexandre Santos pelo seu precoce falecimento ocorrido na tarde de ontem (21/1). Neste momento de dor e tristeza, somos solícitos com os familiares e amigos, deixando nossas sinceras condolências", diz a postagem.

Relembre o caso

Maicon, o pai de Melissa, informou à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) que seguia na rodovia sentido Belo Horizonte quando foi “fechado” por outro carro. Em seguida, um Fiat Vivace parou ao lado deles, e um dos passageiros começou a atirar.

A menina foi atingida na cabeça por um dos disparos. Ao notar a situação, o pai pediu socorro aos militares que estavam na Avenida Babita Camargos, em Contagem. Os policiais socorreram Melissa às pressas, mas ela não resistiu e morreu a caminho do hospital.



A criança foi sepultada na manhã desta segunda-feira, no Cemitério do Rosário, em Raposos. No enterro, parentes e amigos da família da menina relataram sentimento de revolta.

Segundo o relato de Maicon, quatro passageiros estavam no carro que iniciou os disparos, sendo dois homens e duas mulheres. Até o momento, os suspeitos não foram encontrados.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Contagem e Betim. Os policiais civis estão em busca de câmeras de vídeo no trajeto indicado pelo pai da criança.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata