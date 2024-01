Melissa estava no banco traseiro do carro de seu pai e foi atingida por disparo de arma de fogo na cabeça

Foi sepultado na manhã desta segunda-feira (22/1), no Cemitério do Rosário, em Raposos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o corpo de menina Melissa Maria Alexandre Santos, de 6 anos, que morreu em consequência de um tiro no rosto, desferido por um desconhecido na tarde de domingo, na BR-381, próximo a Betim.

A menina estava no carro com o pai, Maicon Júnior dos Santos, e o disparo teria acontecido depois de um suposto desentendimento no trânsito. A polícia ainda não tem pistas do atirador.

Segundo o pai de Melissa, ele estava próximo à Fiat Automóveis, e no carro, um Renault Oroch, estavam, além da filha, a avó da menina. Um carro, um Fiat Vivace, onde estavam dois homens e duas mulheres, teria emparelhado com o dele, passando a dar fechadas.

“O homem que dirigia, depois de várias fechadas, fazia gestos obscenos, dirigidos a mim”, conta Maicon. O veículo passou a perseguir o carro de Maicon e, ao se aproximarem de Contagem, na altura do Bairro Amazonas, o homem sacou um revólver e atirou.

O tiro atingiu a parte traseira do carro e Maicon percebeu que a filha tinha sido atingida. Ao avistar uma viatura da PM, ele parou e pediu socorro. A criança foi levada para o Hospital Metropolitano de Contagem, mas chegou sem vida.

Maicon passou a placa do carro que o perseguia e de onde partiu os tiros e os policiais militares conseguiram localizar o endereço, no entanto, segundo os policiais, o dono do veículo não tinha passado pelo local apontado pelo pai da criança, no domingo.

O caso é investigado pela Polícia Civil de Contagem e Betim. Os policiais civis tentam encontrar câmeras de vídeo no trajeto indicado por Maicon. No enterro, muita revolta por parte de parentes e amigos da família de Melissa.