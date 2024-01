Um homem, de 44 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na cidade de Campo Belo, no sul do estado, pelo crime de injúria racial, contra um homem de 41 anos. O fato ocorreu na noite de sábado, num clube social local, durante um evento de música.

Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito estava bastante agressivo, e chegou a resistir à prisão, que foi feita por policiais que participavam do show.

Segundo o relato dos policiais, ao final da festa, a cozinha tinha encerrado os trabalhos e o suspeito teria ofendido funcionárias do local, tentando obrigá-las a atender seu pedido.

Diante da negativa das funcionárias, o homem passou a proferir insultos de cunho racial contra uma das funcionárias, repetindo as injúrias diversas vezes.

Por esse motivo, o homem foi expulso pela equipe de segurança do local, porém, ele continuou alterado e tentou danificar o hall de entrada do clube. Foi quando os policiais civis que estavam na festa ficaram sabendo do problema, por meio da vítima e de testemunhas, que agiram para conter o suspeito.

A Polícia Militar foi chamada e o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia para formalização dos procedimentos policiais e, posteriormente, levado ao sistema prisional.