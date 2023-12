A mulher que foi flagrada agredindo verbalmente uma funcionária do setor de limpeza do Shopping Vale do Aço, em Ipatinga, na Região do Vale do Rio Doce, foi indiciada por injúria. O crime aconteceu na quarta-feira (27/12). Na quinta-feira, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que havia instaurado um inquérito para apurar a ocorrência. A suspeita de cometer a agressão é natural de São Paulo e estava de férias com a família na cidade mineira.

O crime aconteceu depois que a vítima, de 34 anos, que estava limpando o corredor, se dirigir à cliente, que estava com a filha pequena no colo, para avisar que o piso estava molhado e com risco de queda. A vítima ainda sugeriu que a mulher passasse por outro lugar. "Você não passa de uma faxineira analfabeta. Eu sou rica e estou de férias. Você está no seu lugar, lugar certo, que é seu. Sua palhaça analfabeta", teria dito a cliente, em reação à sugestão.

A faxineira permaneceu no local e respondeu: "Sou faxineira com muito orgulho". Após a discussão, ela teve uma crise de hipertensão e taquicardia, e precisou de atendimento médico. De acordo com a Polícia Civil, no dia seguinte aos fatos, os investigadores tiveram acesso às imagens do local e dados do veículo utilizado pela suspeita.

“Agimos de forma rápida porque, desde o começo, a gente tinha informação de que a suspeita não era daqui, então, havia o risco de que ela não fosse localizada e qualificada”, disse a delegada Talita Martins Soares.

Com base nas informações apuradas, a mulher foi localizada na zona rural de Braúnas, cidade a cerca de 70 quilômetros de distância de Ipatinga. Aos policiais, ela alegou ter ofendido a funcionária da limpeza, por ter sido ofendida primeiro.

“Durante a lavratura do procedimento, não teve testemunhas dessa suposta ofensa por parte da vítima, então, a versão que está lavrada no procedimento é que a suspeita ofendeu a vítima”, explicou Talita.

A PCMG lavrou o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra a suspeita, que irá responder por injúria. Em nota publicada nas redes sociais, o Shopping Vale do Aço repudiou o ocorrido: "A profissional foi prontamente acolhida e está recebendo todo apoio emocional necessário, enquanto medidas cabíveis estão sendo tomadas. Repudiamos veementemente qualquer forma de discriminação e reforçamos nosso compromisso em assegurar um ambiente seguro e acolhedor para todos".