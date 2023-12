Faxineira do Shopping Vale do Aço, em Ipatinga, sofreu agressões verbais de cliente

Nesta quarta-feira (27/12), uma funcionária do setor de limpeza do Shopping Vale do Aço, em Ipatinga, região do Vale do Rio Doce, sofreu agressões verbais ao tentar alertar uma cliente sobre o risco de queda no local.

A faxineira, que estava limpando o corredor, se dirigiu à cliente, que estava com a filha pequena no colo, para avisar que o piso estava molhado e com risco de queda e sugerir que passasse por outro lugar. "Você não passa de uma faxineira analfabeta. Eu sou rica e estou de férias. Você está no seu lugar, lugar certo, que é seu. Sua palhaça analfabeta", teria dito a cliente.

A faxineira permaneceu no local e respondeu: "Sou faxineira com muito orgulho". Após a discussão, ela teve uma crise de hipertensão e taquicardia, e precisou de atendimento médico.

A Polícia Militar foi acionada para registrar o Boletim de Ocorrência, além de colher depoimentos de funcionários e de outros clientes, assim como imagens do sistema interno de segurança do shopping. Apesar de ter sido identificada, a mulher, que dirigia um carro do modelo Punto com placa de São Paulo, não foi localizada. A Polícia segue investigando.

Por nota publicada nas redes sociais, o Shopping Vale do Aço repudiou o ocorrido: "A profissional foi prontamente acolhida e está recebendo todo apoio emocional necessário, enquanto medidas cabíveis estão sendo tomadas. Repudiamos veementemente qualquer forma de discriminação e reforçamos nosso compromisso em assegurar um ambiente seguro e acolhedor para todos".