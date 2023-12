Carro fica ilhado devido as fortes chuva em Patos de Minas

Minas Gerais tem 20 cidades em situação de emergência por causa de desastres relacionados às chuvas e 170 devido à seca ou à estiagem. A informação é da Defesa Civil estadual.





A situação de emergência vale por 180 dias e é imposta em casos de situação anormal e grave, quando há iminência de danos à saúde e aos serviços públicos.

Chuva

Nove cidades decretaram situação de emergência apenas em novembro. No atual período chuvoso, cinco pessoas morreram, 663 estão desalojados e 65 estão desabrigados.

No último sábado (23/12), três pessoas da mesma família morreram afogadas em Paracatu, Região Noroeste de Minas Gerais, durante uma forte chuva que atingiu o município. As outras duas mortes aconteceram em Pedralva e Cássia, no Sul de Minas.

Veja lista:

São José do Jacuri

Conceição dos Ouros

Ponto Chique

Taquaraçu de Minas

Arantina

Diamantina

Formoso

Rosário da Limeira

Santo Antônio do Amparo

Santana do Jacaré

Monte Sião

Pitangui

Divino

Nova Era

Três Corações

Rio Preto

Guanhães

Cana Verde

Pirapetinga

São José do Divino

Seca

A maior parte dos municípios decretou emergência a partir de novembro deste ano. Na lista, estão municípios das regiões Norte, Vale do Mucuri, Jequitinhonha e Vale do Rio Doce.

Veja listas: