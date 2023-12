Dois homens, de 19 anos, foram presos na madrugada desta quinta-feira (28/12) suspeitos de furto de carga de cerveja na BR-381, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A carga estava dentro de um caminhão estacionado em um posto de gasolina do bairro Bom Destino. Parte da lona do veículo foi cortada e a porta do compartimento foi danificada durante a ação dos suspeitos.

O motorista do caminhão, de 43 anos, contou à polícia que parou no posto de gasolina para dormir e acordou com o chamado dos militares.

Uma viatura do Tático Móvel foi acionada via denúncia anônima. Os fardos de cerveja estavam dentro de um veículo Fiat Pálio.

Os suspeitos tentaram fugir, mas foram cercados e presos em flagrante. 28 fardos de cerveja foram recuperados.