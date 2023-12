Está aberta a licitação para as obras de reforma e adequação das estruturas do Espaço Multiuso, projeto que começou a ser construído em 2011 no lugar do antigo Colégio Imaco, no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, no Centro de Belo Horizonte. A abertura foi publicada nesta quinta-feira (28/12) no Diário Oficial do Município (DOM).



O valor teto da obra licitada, limitador das propostas dos licitantes é de R$ 18 milhões. Antes da paralisação das obras, o espaço foi planejado para ter um palco, biblioteca e cafeteria, com capacidade para 3 mil pessoas.

Serão realizadas reformas no espaço cultural multiuso e de todos os brinquedos, que vão ser trocados, trazendo outros mais modernos e seguros. Outra obra é a instalação de três banheiros públicos no Parque Municipal, e a volta dos barquinhos, pedalinhos e trenzinhos.

A segurança e iluminação do parque também foram reforçadas e o horário de funcionamento foi expandido, que antes era de 8h às 17h e foi até às 21h, ideia para aumentar a frequência noturna de pessoas.

o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para acesso dos interessados no site da Prefeitura.

Revitalização do Centro



As obras no Parque Municipal são uma ação pertencente ao “Centro de Todo Mundo”, projeto que pretende requalificar o Centro de BH. Em entrevista ao EM Minas, a subsecretária de Relações Intragovernamentais e coordenadora do “Centro de Todo Mundo”, Beatriz Góes falou mais sobre a ação.



“As ações visam deixar o Centro mais bonito e seguro, tornando a região mais agradável para se viver e visitar. A gente quer um Centro muito mais agradável de se visitar, que as lojas fechadas reabram, que as pessoas vão ao Centro fazer compras, passear e morar. Queremos um Centro habitado também por pessoas”, afirma.



Para a subsecretária o Centro é o coração de Belo Horizonte, local de grande importância que está com vários prédios abandonados. A intenção é através das obras e reformas deixar o Centro como destino de permanência, lazer, turismo e moradia.



Para a requalificação da região será feito investimentos em mobilidade, segurança e cultura no Centro. No pacote de medidas estão a revitalização de praças, melhorias na acessibilidade, ampliação de faixas exclusivas de ônibus e modernização do videomonitoramento, dentre outros.