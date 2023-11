O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), assinou a autorização para início das obras de revitalização da Avenida Afonso Pena nesta segunda-feira (13/11). A reforma começará amanhã (14/11) e vai durar um ano.

A partir desta terça-feira, a empresa responsável pelas obras começará a montagem do canteiro do primeiro trecho, na Praça da Bandeira. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), será reformado um local por vez, entre segundas e sextas-feiras, para permitir a continuidade da tradicional Feira Hippie, que acontece aos domingos.

A Prefeitura deve gastar cerca de R$ 24,8 milhões com o projeto, que prevê 4,94 quilômetros de reforma.

Entre as intervenções previstas estão:

- Implantação de faixa exclusiva para ônibus durante todo o dia, entre a Rua dos Caetés e Avenida Getúlio Vargas, no sentido Centro – Bairro; e entre a Rua Professor Moraes e Rua dos Caetés, no sentido Bairro – Centro;



- Faixa preferencial para ônibus durante todo o dia, para o restante do trecho, até a Praça da Bandeira;



- Traçado de ciclovia em toda a extensão da Afonso Pena, no canteiro central, alargando-o e redistribuindo as faixas de rolamento;



- Fresagem e recapeamento do asfalto;



- Nova sinalização vertical e horizontal;



- Mobiliário Urbano e paisagismo, com sistema de irrigação.

Os serviços serão executados na Afonso Pena entre Rua Curitiba e Avenida Bandeirantes; Avenida Getúlio Vargas entre Rua Gonçalves Dias e Avenida Afonso Pena; Rua Curitiba entre Afonso Pena e Santos Dumont; Rua Cláudio Manoel entre Rua Piauí e Afonso Pena; e Rua Piauí entre Av. Getúlio Vargas e Rua Cláudio Manoel. Não será necessária qualquer ação de desapropriação de terreno.

A revitalização foi anunciada em agosto do ano passado. A proposta inicial esbarrava na preservação do patrimônio histórico e da vegetação urbana, com previsão de retirar diversas árvores, diminuir áreas de praça e fazer recortes em quarteirões para receber mais asfalto.

Há um ano, o Conselho de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte enviou uma carta à Superintendência de Mobilidade da PBH solicitando uma apresentação pública do projeto de revitalização da avenida. Entre reivindicações e conversas entre poder público e população, o projeto foi aprovado em maio deste ano, com alterações.

Na época, em entrevista ao Estado de Minas, o professor da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais Roberto Andrés explicou que, desde que o projeto “veio à tona”, a prefeitura deu ouvidos aos movimentos sociais que tratam da mobilidade urbana. O saldo foi a alteração do texto e a exclusão da quantidade de árvores e calçadas a serem retiradas.

“A gente teve a oportunidade de debater com a BHTrans, com técnicos, e a notícia boa é que o projeto foi ajustado, melhorado, reduzido corte de árvores e calçadas, e focado no que é mais importante, que é a construção de ciclovias e faixas exclusivas para ônibus”, disse Andrés.