Nove centros de saúde serão reconstruídos em Belo Horizonte. As reformas fazem parte de um contrato da prefeitura com a iniciativa privada. Até então, já foram entregues 56 unidades de saúde. A ampliação das obras foi publicada neste sábado (11/11), no Diário Oficial do Município. A previsão é que os novos espaços beneficiem 124 mil pessoas das regionais Barreiro, Norte, Pampulha e Venda Nova.

De acordo com o executivo municipal, os novos centros de saúde ficam nos bairros Independência e Diamante, no Barreiro; Heliópolis, na Região Norte; Dom Orione e Itamarati, na Pampulha; Alameda dos Ipês, Céu Azul, Nova York e Minas Caixa, em Venda Nova.

Danilo Borges Matias, secretário municipal de Saúde, explica que o contrato inicial previa a construção de 50 centros de saúde. O número foi ampliado para 56 e, agora, para 59 novas unidades. Para definir os locais, foram realizados estudos técnicos de viabilidade e disponibilidade de terrenos. Das 59 novas unidades previstas, 48 já foram entregues e, no momento, há duas obras em andamento.

“É um ganho importante para nossa população e trabalhadores, pois são equipamentos com infraestrutura que garantem muito conforto, contribuindo na melhoria da assistência ofertada”, afirma o chefe da pasta.

O modelo de Parceria Público-Privada adotado pela Prefeitura de Belo Horizonte prevê que as obras, os serviços não assistenciais e a manutenção das unidades fiquem sob a responsabilidade da parceria privada. Já o atendimento aos usuários segue a cargo da administração municipal, com a prestação de 100% do serviço pelo Sistema Único de Saúde (SUS).



Confira quais obras ainda estão em andamento:

Horto - Leste

Conjunto Santa Maria – Centro-Sul



Confira quando obras já foram entregues:

Cabana - Oeste

Boa Vista - Leste

Itaipu/Jatobá - Barreiro

Coqueiros - Noroeste

Serra Verde - Venda Nova

Lajedo - Norte

Copacabana - Venda Nova

Santa Mônica - Venda Nova

Marivanda Baleeiro/Paulo VI - Nordeste

Carlos Renato Dias - Barreiro

Vila Maria/João Vital - Nordeste

Aarão Reis - Norte

Confisco - Pampulha

Lisandra Angélica David Justino/Túnel de Ibirité - Barreiro

Mantiqueira - Venda Nova

São Paulo - Nordeste

Piratininga - Venda Nova

Santa Maria - Oeste

Vila Pinho - Barreiro

Urucuia - Barreiro

Etelvina Carneiro - Norte

Rio Branco - Venda Nova

Jardim Alvorada - Pampulha

Carlos Prates - Noroeste

Ziláh Spósito - Norte

MG20 - Norte

João Pinheiro - Noroeste

Havaí - Oeste

São Jorge - Oeste

Jardim Comerciários - Venda Nova

Ventosa - Oeste

Floramar - Norte

Felicidade II - Norte

São Bernardo - Norte

Cícero Idelfonso - Oeste

Mariano de Abreu - Leste

Tupi - Norte

Pedreira Prado Lopes - Noroeste

Serrano - Pampulha

Jardim Leblon - Venda Nova

Santa Amélia - Pampulha

Campo Alegre - Norte

Maria Goretti/Ipê - Nordeste

Granja de Freitas - Leste

Padre Eustáquio - Noroeste

Fábio Corrêa Lima - Nordeste

Trevo - Pampulha

Primeiro de Maio - Norte