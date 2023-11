O domingo (12/11) será de tempo seco e extremamente quente em toda Minas Gerais. Em Belo Horizonte a temperatura máxima prevista é de 35ºC. Já no restante do estado os termômetros deverão ficar acima dos 40ºC.

Neste sábado (11/11), os termômetros na capital chegaram a 34,1ºC. E Ituiutaba, no Triângulo, foi a cidade mais quente, com 40,4ºC. Além disso, Minas está em alerta para ocorrência de baixos índices de umidade, que deverão variar entre 30% e 20%, bem abaixo do índice ideal estipulado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que varia entre 50% e 60%.

As altas temperaturas são reflexo da onda de calor que se estabeleceu sobre grande parte do país. Por isso, a tendência ao longo deste domingo (12/11), e da próxima semana, é que prevaleça o sol entre poucas nuvens.

Apesar de todo o calor, as cidades do Sul de Minas poderão ter um refresco. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na região há possibilidade de pancadas de chuva, rápidas e isoladas.

Nas demais regiões há previsão de névoa seca. O fenômeno ocorre, normalmente, durante a tarde quando as temperaturas estão mais altas. Ao contrário da neblina, que desloca a umidade, a névoa seca acontece quando a umidade do ar fica abaixo de 30%.

Em dias que o fenômeno acontece, a recomendação é que as pessoas aumentem o consumo de líquidos, principalmente água, evitem desgastes físicos nas horas mais secas e quentes e evite exposição desnecessária ao sol.

Confira como deve ficar o tempo em Minas Gerais para os próximos dias:

Domingo (12/11): Céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Céu claro a parcialmente nublado no Rio Doce e Mucuri. Demais regiões, céu claro com névoa seca. Temperatura máxima de 42ºC e mínima de 14ºC.

Segunda-feira (13/11): Céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no final da tarde e noite no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Metropolitana e Zona da Mata. Céu claro a parcialmente nublado no Rio Doce e Mucuri. Demais regiões, céu claro com névoa seca. Temperatura máxima de 42ºC e mínima de 16ºC.

Terça-feira (14/11): Céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Metropolitana e Zona da Mata. Céu claro a parcialmente nublado no Rio Doce e Mucuri. Demais regiões, céu claro com névoa seca. Temperatura máxima de 42ºC e mínima de 17ºC.

Confira como deve ficar o tempo em Belo Horizonte para os próximos dias:

Domingo (12/11): Céu claro com névoa seca. Temperatura máxima de 35ºC e mínima de 21ºC.

Segunda-feira (13/11): Céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Temperatura máxima de 36ºC e mínima de 23ºC.

Terça-feira (14/11): Céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Temperatura máxima de 37ºC e mínima de 23ºC.