O responsável por um abatedouro irregular está sendo acusado de produzir e vender carnes impróprias para consumo, em Dom Cavati, na Região do Vale do Rio Doce. A denúncia foi feita pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e entregue à Justiça mineira. O proprietário do local está sendo acusado pela prática de poluição com danos ao meio ambiente e risco de danos à saúde humana e por produzir e vender material impróprio para consumo.

No dia 31 de agosto deste ano, depois de várias reclamações em virtude do mau cheiro constante, a Polícia Militar de Meio Ambiente fiscalizou o abatedouro. No local, foi encontrado cerca de 700 kg de carne bovina e subprodutos. De acordo com o MPMG, os insumos foram abatidos “de forma irregular, cruel e clandestina”.

Em fotos divulgadas pelo órgão é possível ver que as carnes ficavam armazenadas em caixas de plástico, no chão. Todos os produtos foram apreendidos e descartados no aterro sanitário de Dom Cavati. O proprietário do abatedouro foi preso em flagrante.

Além das formas irregulares de abate e armazenamento, a perícia constatou que efluentes e fragmentos de animais estavam sendo despejados em uma rede coletora e, em seguida, no Rio Caratinga. Foi constatado ainda que no local acontecia o armazenamento de couro e ossos de animais e que os chorumes dessas atividades também eram encaminhados para o curso d’água.

Diante disso, a Promotoria de Justiça ofereceu denúncia contra o responsável pelo abatedouro. Caso condenado, ele poderá pegar até 10 anos de prisão.