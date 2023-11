Um armazém repleto de cargas roubadas no valor estimado de mais de R$ 1 milhão que seriam redistribuídas a receptadores foi descoberto e fechado pela Polícia Militar de Minas Gerais, no fim da noite desta sexta-feira (10/11), em Contagem, na Grande BH.

De acordo com informações do sargento Renato Guinda do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam), no dia 1º de novembro chegou a denúncia de uma transportadora de que o motorista e a sua carga de peças automotivas, compressores, máquinas e bens siderúrgicos tinha desaparecido, bem como o caminhoneiro. A queixa deu início aos trabalhos policiais.

"Recebemos a informação de que a carga poderia estar em um galpão no Bairro Campina Verde. Ao chegar ao local, um galpão de transportadora em funcionamento, solicitamos as notas fiscais da mercadoria e nos foi apresentado pelo dono e um empregado uma série de notas frias, enquanto tínhamos as verdadeiras da empresa vítima do roubo", conta o policial militar.

Além da carga do caminhão, vários outros artigos foram apreendidos pelos policiais do Rotam.

"Há a possibilidade de o motorista estar envolvido, mas ele se encontra desaparecido e era só prestador de serviço para a transportadora. Depois de cinco dias é que ele fez contato com a transportadora relatando o roubo, mas depois desapareceu", conta o sargento Guinda.

O caso foi encerrado na delegacia da Polícia Civil e será investigado.