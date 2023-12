O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), destacou que as obras de revitalização do Centro tem como grande objetivo atrair novos moradores para o coração da capital mineira. Em entrevista ao “EM Minas” deste sábado (16/12), transmitido pela TV Alterosa, em parceria com o Estado de Minas e o Portal UAI, Fuad detalhou o planejamento das intervenções.

“Podem esperar um centro novo, como era o centro de antigamente. O centro feliz, o centro que as pessoas chegam e tem prazer de ver. Vamos revitalizar o centro quase todo. A avenida Afonso Pena, vai ser uma avenida muito mais bonita, arborizada, com ciclovias, faixa exclusiva para ônibus. Nós estamos arrumando as três grandes praças. Estamos revitalizando o Parque Municipal. (...) Estamos fazendo um programa de Retrofit”, disse.

Fuad também pontua que a prefeitura tem feito investimentos na segurança do Centro, uma vez que o “grande objetivo” seriam novos moradores. “Porque se você tem trabalho no centro e mora longe, você gasta duas horas para chegar. Se você puder morar a meia hora do seu serviço é uma melhoria da qualidade de vida imensa e nós vamos repovoar o centro. Estamos melhorando a segurança, a guarda municipal junto com a polícia militar tem feito um grande trabalho”, emendou.

As intervenções da prefeitura já contam com obras na Praça da Estação, por exemplo. Mas para Fuad, o importante é ocupar os prédios abandonados, onde a administração da capital aposta em um projeto de Retrofit, que ainda tramita em forma de Projeto de Lei na Câmara Municipal, para incentivar a revitalização dos espaços.

“Nós vamos incentivar o empresário, vai ficar mais barato pra ele recuperar um prédio dele, ou que ele possa adquirir, do que construir um novo. Ele vai ter ali condições de perdão de imposto, não pagar uma série de coisas. São uma série de benefícios que estão no Projeto de Lei. Vai ser muito mais vantajoso para ele”, completou o prefeito.

