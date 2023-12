Com a chegada de 2024, alguns serviços realizados em Belo Horizonte terão mudanças nos horários tradicionais de funcionamento. Confira abaixo quais são as alterações.

Saúde

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB), o Central de Internação, SAMU, Serviço de Urgência Psiquiátrica Noturno, Centros de Referência em Saúde Mental e laboratórios das UPAs funcionarão normalmente na segunda-feira (1/1). Já os Centros de Saúde não irão funcionar nesta data. Os Centros de Referência em Imunobiológicos Especiais (CRIE) abrem das 8h às 12h.

Os Centros de Esterilização de Cães e Gatos, Central de Atendimento a Liminares, Centros de Convivência, Academias da Cidade, Farmácia Regional, Laboratórios regionais e central, Centros de Esterilização, os Centro de Esterilização, os Centros de Especialidades Médicas, o Centro de Treinamento e Referência, os Centros de Testagem e Aconselhamento, Unidades de Referência Secundária, Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, o Centro Municipal de Oftalmologia, os Centros de Reabilitação, Serviço de Atenção à saúde do Viajante, o Centro de Controle de Zoonoses, os Laboratórios de Zoonoses, os Centros de Referência a Saúde do Trabalhador e os Centros de especialidades odontológicas não funcionam no primeiro dia do ano novo.

Segurança, Defesa Civil e Transporte Coletivo

As equipes da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (GCM-BH) e do Centro de Operações (COP-BH) terão funcionamento normal todos os dias.

A Defesa Civil do município também funcionará todos os dias, 24 horas por dia, inclusive aos domingos e feriados. Os telefones de contato são: 199 e o 3277-8864.

Os ônibus da capital seguirão os seguintes quadros de horários: no dia 31, domingo, o horário é do domingo. Já na segunda, o horário é de feriado.

Limpeza Urbana, BH Resolve, Postos do Sine e Procon

No dia primeiro de janeiro, não haverá serviços de limpeza urbana em Belo Horizonte. Dessa maneira, a coleta domiciliar de lixo, a coleta seletiva, a varrição e, entre outros, não serão executados nesta data. As Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPVs) também estão fechadas.

Os postos do Sine (Sistema Nacional de Emprego) em Belo Horizonte, o Procon e a unidade do BH Resolve estará fechada na segunda-feira (1/1). Para os serviços dessa natureza, estarão disponíveis o PBH App, o Portal de Serviços e o telefone 156 poderão ser acionados.

Cemitérios Municipais e Assistência Social

Os cemitérios da Paz, da Saudade, da Consolação, do Bonfim e Capela Velório do Barreiro estarão abertos no dia primeiro de janeiro das 7h às 17h. O Plantão administrativo para agendamentos funciona das 7h às 18h30. O serviço de sepultamento gratuito estará disponível das 8h às 17h, na rua Rio de Janeiro, 1187, 5º andar - Centro. O telefone é (31) 3277-9834

Os Abrigos, Casas de Passagem, Residências Inclusivas, Repúblicas e Pós Alta Hospitalar funcionarão normalmente no dia primeiro. As Diretorias Regionais de Assistência Social (DRAS), os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, o Centro-Dia de Referência para as Pessoas com Deficiência e Serviço de Atenção ao Migrante não funcionarão na segunda-feira (1/1).

Os Centros POP Lagoinha e Centro-Sul funcionam das 8h às 12h. O Centro POP Leste abre das 8h às 15h e o Centro POP Miguilim funciona das às 16h. O Serviço Especializado em Abordagem Social terá expediente das 9h às 21h.

Zoobotânica e Parques

O Zoológico e o Jardim Botânico de Belo Horizonte estarão em funcionamento no dia 31, até as 12h, com entrada permitida até 11h. No dia primeiro, a entrada será permitida a partir das 8h e na terça-feira (2/1), eles estarão fechados excepcionalmente.

O Aquário do Rio São Francisco fica aberto até as 12h, com entrada permitida até 11, no dia 31. No dia primeiro, o expediente começa às 8h30 e na terça também estará fechado excepcionalmente.

Os parques municipais da capital mineira estarão abertos no domingo (31/12). Nos dias 1º e 2/1, alguns parques terão funcionamento diferenciado, sendo alguns mantidos abertos e outros fechados à visitação. São eles:

Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Parque Municipal);

Parque das Mangabeiras Maurício Campos;

Parque Mirante do Mangabeiras;

Parque Serra do Curral;

Parque Ecológico da Pampulha;

Parque Carlos de Faria Tavares;

Parque do Bairro Havaí;

Parque Jacques Cousteau;

Parque Municipal Tião dos Santos;

Parque Ecológico Vencesli Firmino da Silva;

Parque Elias Michel Farah;

Parque Ecológico Pedro Machado;

Parque Ecológico e de Lazer do Bairro Caiçara;

Parque Municipal Ursulina de Andrade Melo;

Parque da Vila Santa Sofia;

Parque Professor Guilherme Lage;

Parque da Matinha;

Parque do Bairro Jardim Leblon;

Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado;

Parque Nossa Senhora da Piedade;

Parque Primeiro de Maio;

Parque Ecológico Universitário;

Parque José Lopes dos Reis;

Parque Aggeo Pio Sobrinho;

Parque Ecológico Roberto Burle Marx;

Parque José Dazinho Pimenta (Cenáculo);

Parque Fernão Dias;

Parque Real;

Parque-Escola Jardim Belmonte;

Parque da Vila Pantanal;

Parque Orlando de Carvalho Silveira;

Parque Municipal Professor Marcos Mazzoni;

Parque Cássia Eller;

Parque Ismael de Oliveira Fábregas;

Parque Professor Amílcar Vianna Martins;

Parque Tom Jobim;

Parque Rosinha Cadar;

Parque Renato Azeredo.

No dia 2/1/2024, esses parques fecham para manutenção.

PARQUES COM ACESSO PERMANENTE

Área do vertedouro da Barragem Santa Lúcia;

CEVAE Coqueiros;

Parque Altamira Costa Nogueira (Ecológico Santo Antônio);

Parque do Bairro Planalto;

Parque do Confisco;

Parque Dona Clara;

Parque Ecológico do Brejinho;

Parque Ecológico Jardim Vitória;

Parque Ecológico Padre Alfredo Sabetta;

Parque Halley Alves Bessa;

Parque Jornalista Eduardo Couri;

Parque Juscelino Kubitschek;

Parque Linear Avenida José Cândido da Silveira;

Parque Linear do Vale do Arrudas;

Parque Municipal do Bairro Trevo;

Parque do Conjunto Habitacional Lagoa;

Parque do Tirol (acesso permitido aos equipamentos de ginástica).

A lista completa de parques com os horários de funcionamento pode ser consultada aqui.

Empreendedorismo, Cultura e Turismo

A Sala Mineira do Empreendedor estará fechada na segunda-feira (1/1). O Museu Casa Kubitschek, o Museu Histórico Abílio Barreto e a Casa do Baile abrem em horário especial no domingo (31/12), das 10h às 12h e fecham nos dias 1º e 2/1.

O Museu da Moda de Belo Horizonte e o Museu da Imagem do Som estão fechados nos dias 31/12, 1º e 2/1. O Cine Santa Tereza, Teatro Francisco Nunes, Teatro Raul Belém Machado e o Arquivo Público de BH não funcionam no dia primeiro de janeiro.

A programação completa pode ser consultada no site do Portal Belo Horizonte. Já os Centros de Atendimento ao Turista estarão fechados no sábado (30/12), domingo (31/12) e segunda-feira (1/1).