Retirada de faixa proibindo "rolezinhos do grau" desagradou moradores do aglomerado Cabana do Pai Tomás, em BH

Polícias militares retiraram placas que proibiam a prática dos "rolezinhos do grau", em que motoqueiros realizam manobras e alteram as condições mecânicas das motos para que produza mais barulho, no aglomerado Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste de Belo Horizonte. Os avisos foram removidos na noite desta quinta-feira (29/12), mesmo sob protestos de moradores. Nas faixas estava escrito: “Atenção: é expressamente proibido cortar giro, puxar cabral, andar sem o cano de descarga ou sem o filtro. Sujeito a cobrança.”





A retirada das faixas no Cabana foi publicada nas redes sociais e gerou indignação entre os usuários. Em muitos comentários as pessoas questionaram o motivo da corporação. “Ao invés de trabalhar contra o crime, eles simplesmente se preocupam com uma faixa que a população colocou na tentativa de ter um momento de paz. É foda!!”, escreveu uma pessoa.

“Infelizmente não concordo com as atitudes da PMMG, só quem vive no bairro sabe o que acontece. Simplesmente fazem como querem e a população fica à mercê. O Estado não cumpre com o seu papel e não permite que a população auxilie. Tenho total respeito com a instituição, mas desta vez passaram do limite”, comentou outro usuário.

A reportagem procurou a Polícia Militar para saber o motivo da retirada das faixas, mas até a publicação desta matéria não obteve retorno.

Força-tarefa

Os "rolezinhos" viraram tradição de fim de ano na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Na véspera de Natal, a Polícia Militar recebeu uma inundação de denúncias. Foram 12 mil ligações em todo o estado, sendo 2 mil referentes a perturbação do sossego e direção perigosa relacionados às ações. O volume corresponde a cerca do dobro do esperado.

Em resposta às ocorrências, 1.500 motocicletas foram apreendidas. Além disso, na quarta-feira (27/12) a corporação lançou uma operação para prevenir e reprimir as perturbações do sossego e perigos com a direção perigosa em motos. O foco das patrulhas será reforçado durante a noite, pois se trata de horário em que os infratores conseguem espaços para suas manobras arriscadas.

A porta-voz da PM, Major Layla Brunella, explica que entre as estratégias planejadas pela corporação no combate aos "rolezinhos" estão a intensificação de blitz, ações educativas e preventivas. “Vamos unificar os portfólios de serviço das motos (da PMMG). Serão lançadas motos do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam), motos que pertencem às bases comunitárias, motos que fazem atividades do Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar), entre muitos outros. Serão todos unificados para atender especificamente a essas demandas, tanto para antecipar as infrações com o serviço de inteligência, quanto para que elas não ocorram. Mas, ocorrendo, teremos uma resposta imediata a ser dada por nossos motociclista”.