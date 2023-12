A Polícia Civil concluiu a investigação sobre o assassinato de uma mulher de 55 anos, ocorrido no dia 18 deste mês, no Bairro Paquetá, em Belo Horizonte, indiciando o filho da vítima, um homem de 31 anos. Ele cometeu, segundo as investigações, dois crimes, homicídio qualificado por feminicídio e por maus-tratos contra animal, uma vez que matou o cachorro da família.

Segundo as investigações, vizinhos da vítima acionaram a Polícia Militar informando que a mulher estaria sendo esfaqueada pelo próprio filho. Ao chegarem à casa, os militares depararam com a vítima já sem vida e, o suspeito ensanguentado, segurando uma faca na mão direita. Ao seu lado, um cachorro morto, parcialmente degolado.

Pesa ainda contra o homem, uma tentativa de fuga pelo bairro, mas foi alcançado e preso em flagrante.

Segundo, ainda, os policiais do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o investigado já havia agredido a mãe diversas vezes, mas a mulher não registrava ocorrência contra o filho, acreditando que ele mudaria o comportamento.

Além disso, o investigado possui várias ocorrências por uso e consumo de drogas. Testemunhas disseram que o investigado é uma pessoa agressiva, que sob uso de entorpecentes tornava-se mais violento, especialmente contra a mãe. Ele foi levado para o sistema prisional.