A Polícia Militar ainda não tem pistas dos assassinos no Bairro Confisco

Cumpriu pena por envolvimento com o tráfico de drogas, saiu do presídio mas vivia recebendo ameaças e nem podia visitar a mãe por estar jurado de morte por traficantes. Essa era a vida de Mateus Felipe Araújo Campos, de 30 anos, assassinado na noite de segunda-feira (18/12), na casa da mãe dele, no Bairro Confisco, zona norte de Belo Horizonte.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, o homem tinha ido à casa da mãe, onde dormiria, para, na manhã desta terça-feira, saírem em viagem.

Mas, pouco depois de chegar à residência, foi surpreendido por dois homens, -um entrou pelos fundos e outro ficou na porta da frente.

Mateus tentou fugir e acabou sendo baleado antes de chegar ao portão da rua.

As causas do assassinato ainda são desconhecidas, mas a mãe e parentes de Mateus contaram à PM que ele vivia recebendo ameaças e morte, e para se proteger, ele não contava a ninguém, nem mesmo pessoas de sua família, sobre onde estava morando.

A polícia ainda não tem pistas dos assassinos.