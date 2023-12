O empresário Rodrigo Rodrigues Andrade Chiatti, de 32 anos, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e vai responder por homicídio doloso. Ele dirigia a Porsche Carrera, placa QIP9B10, que bateu a mais de 200 km/h na avenida Barão Homem de Melo, na madrugada dessa segunda-feira (11/12). No acidente, morreu o passageiro Cayke Pelegrino Tavares, de 32 anos.

A decisão foi tomada pela juíza Juliana Miranda Pagano, da Vara de Execuções Penais, em audiência de custódia no Fórum Lafayette, na manhã desta terça-feira (12/12). A juíza considerou graves os fatos relatados no Boletim de Ocorrência. Rodrigo Chiatti, ao conduzir o veículo de sua propriedade, apresentava sinais de embriaguez, apresentando fala desconexa, andar cambaleante, olhos avermelhados e hálito etílico, conforme “Termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora”, ID 10135694588.

A juíza lembrou ainda que o motorista conduziu o "veículo automotor com permissão/habilitação cassada desde do ano de 2012" e colidiu o carro esportivo contra um poste e uma árvore, "momento em que a vítima Cayke Pelegrino Tavares, que se encontrava no banco do passageiro, foi arremessada para fora do veículo, cerca de vinte metros à frente, vindo a óbito no local".

No relato da decisão, a juíza leva ainda em consideração que, conforme consta nos autos, "havia fragmentos do veículo espalhados por cerca de duzentos metros da via, inclusive, o próprio banco do passageiro arrancado de seu interior, o que, pela extensão dos danos, demonstra velocidade claramente incompatível com o local, para o qual está prevista velocidade máxima de 60km. Portanto, a conduta do autuado colocou em risco a integridade física dos demais usuários, transeuntes e motoristas da via pública, além de ter levado uma pessoa a óbito, o que, também, demonstra um patente desrespeito à vida alheia".

A juíza Juliana Pagano conclui o despacho afirmando que comunga "do entendimento do Ministério Público, no sentido de que se mostra necessária a readequação da tipificação penal, visando ao reconhecimento da figura do dolo eventual no caso em apreço, tendo em vista as circunstâncias e elementos probatórios constantes dos autos, pelo que, na hipótese dos autos, seria o caso da suposta prática do delito de homicídio doloso, na medida em que o autuado teria assumido o risco de produzir o resultado morte, a ensejar a decretação de sua prisão preventiva, para garantida da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta".