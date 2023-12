O motorista do Porsche que capotou na Avenida Barão Homem de Melo, no bairro Estoril, Região Oeste de Belo Horizonte, se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem, de 32 anos, foi encontrado pelos policiais andando em via pública. O documento fala que o condutor não conseguiu dar detalhes sobre o acidente e citou que havia pessoas o perseguindo.

O homem, segundo a PM, tinha sinais de embriaguez, não quis fazer o teste do bafômetro e foi levado para um hospital com escoriações pelo corpo. A PM ainda constatou que o motorista estava com a habilitação cassada.

O passageiro, de também 32 anos, foi ejetado do carro e parou a 20 metros do veículo. Ele morreu no local do acidente.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o carro, avaliado em mais de R$ 800 mil, seguia em alta velocidade no sentido centro quando o condutor perdeu o controle da direção e capotou o carro. Um poste e uma árvore foram atingidos.

acidente com Porsche na Barão Redes Sociais/Reprodução

A ocorrência foi na altura do número 3.000 da avenida. O Corpo de Bombeiros foi acionado e jogou serragem na pista para evitar outros acidentes e eliminar o risco de incêndio devido ao vazamento de combustível.

A pista da avenida no sentido centro ficou fechada por quatro horas para atendimento à ocorrência. O veículo foi rebocado.