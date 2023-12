Um acidente com um Porsche branco matou uma pessoa e deixou outra ferida na madrugada desta segunda-feira (11/12) na Avenida Barão Homem de Melo, bairro Estoril, Região Oeste de Belo Horizonte.

A ocorrência foi na altura do número 3.000 da avenida. O veículo capotou na via e espalhou combustível na pista. Um dos passageiros morreu no local do acidente e o outro foi socorrido para o Hospital da Unimed. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e jogou serragem na pista para evitar outros acidentes e eliminar o risco de incêndio.

O carro, avaliado em mais de R$ 800 mil, ficou destruído.

A perícia e o rabecão foram acionados. O veículo foi rebocado.

Ainda não se sabe a dinâmica do acidente. A ocorrência segue em andamento.