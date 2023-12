A viatura da Polícia Militar foi apedrejada por pessoas que estavam no local

Um homem morreu após uma discussão durante uma ocorrência policial no povoado indígena de Rancharia, próximo de São João das Missões, na região Norte de Minas. A ocorrência aconteceu na madrugada deste domingo (10/12).

Segundo apurou o Estado de Minas, policiais foram atender uma ocorrência no povoado, onde acontecia uma festa. Houve uma discussão e as pessoas presentes no local atacaram os militares.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram muita correria e gritaria no local. Cadeiras chegaram a ser atiradas contra os policiais. Uma viatura foi apedrejada e ficou destruída.

Para se defenderem, os militares precisaram realizar disparos de arma de fogo. Uma pessoa foi atingida e, de acordo com informações, morreu. Não se sabe a quantidade de pessoas feridas.

Os policiais que foram até o local fugiram em um carro de um morador.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar de Minas Gerais informou, em nota, que na madrugada de hoje, “durante policiamento em evento realizado na Aldeia Xakriabá, em atendimento à solicitação protocolada por integrante da reserva indígena, foi acionada por cidadãos acerca de alguns indivíduos que estariam em atitude suspeita no local. Durante a abordagem, os indivíduos foram hostis com os militares, demonstrando descontentamento com a intervenção policial. Como nada foi constatado, foram liberados.”

Posteriormente, outra vez a própria comunidade indígena acionou os militares para intervirem em uma briga generalizada de cerca de 100 pessoas, entre elas os que tinham sido abordados anteriormente. De acordo com a PM, as pessoas cercaram a guarnição policial e arremessaram pedras, garrafas, cadeiras e outros objetos contra ela, além de atentar contra a vida dos militares.

Diante da situação, os militares tentaram conversar, sem sucesso, com os agressores. Eles usaram spray de pimenta e, “como os agressores continuaram a investir contra a guarnição policial, foi necessário usar arma de fogo e utilizar um veículo particular de terceiro para chegar a um local mais seguro. A viatura policial utilizada pelos policiais foi depredada pelos autores”, diz outro trecho da nota.

A polícia confirma que um dos agressores foi atingido pelo disparo e socorrido, não resistiu aos ferimentos. Ele morreu no Hospital Itacarambi. Os policiais machucados também foram socorridos no mesmo hospital.

“A PMMG informa, ainda, que nove pessoas foram identificadas e presas por ocasião das agressões contra os policiais militares, dano ao patrimônio público e práticas delitivas correlatas. Elas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis”, conclui a nota.