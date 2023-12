Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente com uma viatura da Polícia Civil e um táxi, na avenida Antônio Carlos, no bairro São Francisco, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã deste domingo (10).

Segundo informações preliminares do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), um dos feridos ficou preso em um dos veículos, sendo necessária a presença do Corpo de Bombeiros para retirar a vítima.

Testemunhas disseram para a reportagem do Estado de Minas que a viatura da Polícia Civil avançou o sinal fechado e atingiu o táxi, que estava saindo da rua Alcobaça. O carro da instituição tombou na pista. O trânsito foi interrompido no sentido Centro, inclusive na pista do Move, para os trabalhos de socorro.

Três ambulâncias do Samu foram acionadas para o local. O estado de saúde das vítimas não foi atualizado.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.