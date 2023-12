Equipe dos bombeiros faz o resgate do homem que caiu no Arrudas, na madrugada de hoje

Um homem e uma mulher foram resgatados após caírem no Ribeirão Arrudas, na madrugada deste domingo (10/12). Eles estavam em uma moto que se chocou contra uma mureta no encontro das avenidas dos Andradas e Contorno, Bairro Santa Tereza, Região Leste da capital.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam conscientes e com suspeita de fraturas externas em membros, além de ferimentos aparentes pelo corpo. O homem foi encontrado a cerca de 100 metros de distância do local do acidente e da mulher.

Ainda segundo os militares, as vítimas foram resgatadas usando técnicas de rapel e içamento. Em seguida, foram entregues a uma equipe do Samu que os encaminhou para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.