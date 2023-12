Mariana, na Região Central de Minas Gerais, tem um novo milionário da Mega-sena que faturou sozinho quase R$31 milhões no sorteio do concurso 2666 realizado nesse sábado (9/12). As ruas deste domingo amanheceram caladas, as pessoas fazem mistério sobre quem é o sortudo e todo mundo nega ter feito a fezinha milionária em uma das quatro casas lotéricas da cidade.



“Só saberemos qual é a casa lotérica amanhã, na segunda-feira, todas as quatro estão fechadas por ser domingo, aí teremos uma pista” conta o morador de Mariana Marcelo da Silva.



O marianense afirma que a última vez que apostou na Mega-sena foi na virada para 2023 e por causa disso, não é o ganhador e, se fosse o sortudo da vez, ficaria calado, mas que, com o tempo iria realizar os sonhos dele, da família e dos amigos.

Confira: os números sorteados no prêmio milionário



Moradora de Mariana há 35 anos, Karla conta que a cidade histórica é pequena e todo mundo sabe da vida do outro e por isso, manter o segredo por muito tempo vai ser um desafio. “Nesse caso me esforçaria porque considero perigoso sair espalhando a notícia”.

Nas Redes Sociais

“E se um amigo meu que for o ganhador, vou ficar feliz se ele me der de presente um celular novo e pneus novos para o meu carro”, dá o recado.A moradora do bairro Cabanas Karla de Freitas disse à reportagem que não joga e nem imagina quem é o ganhador. Ela afirma que não conhece ninguém da família que tem o costume de jogar.“Se fosse eu a ganhadora ficaria caladinha comemorando em silêncio, só com a minha família, esperando a novidade passar. No meu caso, continuaria vivendo aqui, mas sem ostentar a riqueza”.

A notícia de que Mariana tem um novo milionário se espalhou nas redes sociais da cidade e agora as especulações vêm de todas as partes. Em clima de brincadeira, uma moradora diz ter se arrependido por não ter jogado; outros moradores acusam o amigo esbanjador de ser o sortudo e já estar gastando o dinheiro antes de receber o prêmio. E há os que dizem que a ganhadora é uma colega que simplesmente sumiu de ontem para hoje, "Tô achando que é minha colega de trabalho, ela está com a internet desligada".



Em uma página de humor no Instagram, uma postagem divertida diz que o "apostador que acertou os seis números pode criar uma nova dupla sertaneja na cidade: Milionário e Gaveteiro.

Fama de 'gaveteiro'

A cidade histórica, que tem que 61.387 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, IBGE, é conhecida pela fama de “povo gaveteiro”. A história surgiu nos tempos do ciclo do ouro, no século XVIII, e repercute até os dias atuais como uma brincadeira de que marianense esconde o ouro e é pão duro.



Conta-se que as mesas de refeição tinham gavetas e, quando chegava uma visita inesperada, na hora do almoço ou jantar, quem estava comendo escondia o prato na gaveta. Agora, a versão atualizada da fama é que o marianense 'esconde o jogo'.



A jornalista Marília Mesquita nega ser a 'gaveteira da vez' porque não é marianense e não fez a aposta milionária da Mega Sena.” Moro na cidade há poucos meses, aí não deu tempo de pegar o costume. Acredito que vai ser uma missão descobrir quem foi o ganhador de Mariana”.