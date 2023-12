Com a dublagem da personagem 'Derin' na novela turca Iludida, disponível na plataforma de streaming HBO Max, que a profissional garantiu uma vaga na premiação

A dubladora Andressa Mello, de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, está concorrendo ao prêmio Society of Voice Arts and Sciences (Sovas), conhecido como o 'Oscar da Voz', na categoria de melhor dublagem para TV ou cinema em língua portuguesa. Os vencedores serão anunciados em Los Angeles, na Califórnia, neste domingo (10/12).



Considerada a mais importante do mercado da voz, a premiação surgiu em 26 de agosto de 2013, em Nova York, para oferecer treinamento, bolsas de estudo e empregos a profissionais do setor. Entre os indicados estão nomes conhecidos do cinema mundial, como Meryl Streep e Jack Chan.

Foi com a dublagem da personagem “Derin” na novela turca Iludida, disponível na plataforma de streaming HBO Max, que a profissional garantiu uma vaga na premiação. À reportagem da TV Alterosa, ela contou que deu início à carreira de atriz ainda na infância, aos 8 anos, quando os primeiros passos no teatro aconteceram em Juiz de Fora.



Depois, ela seguiu para São Paulo, onde cursou artes cênicas na Escola de Comunicações e Artes da USP. Hoje, Andressa dedica-se ao universo da dublagem. “Foi aí que comecei a fazer cursos na área, e algumas oportunidades apareceram. Hoje, já conto com centenas de personagens de diversos materiais, como animes, novelas e séries de TV”, conta.



O processo criativo atual permite que as gravações sejam feitas à distância, sem interação entre os dubladores, que, atualmente, não trabalham em um mesmo estúdio.



Além de Andressa, o locutor Daniel Dazzini, também de Juiz de Fora, concorre na categoria de melhor locução para TV em língua portuguesa pela chamada do especial com filmes do Harry Potter, na HBO Max.

*Com informações da TV Alterosa