Um homem, de 55 anos, e uma mulher, de 20, morreram afogados nesse sábado (9) em Joanésia, no Vale do Aço. As vítimas são pai e filha, que nadavam em um rio próximo do povoado Ponte Santo Antônio.



Leia: Vídeo: jovem de 18 anos é morto com 9 tiros em estacionamento de supermercado em MG



Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois foram encontrados cerca de uma hora depois de submergirem no rio. Os corpos estavam a uma profundidade de seis metros.

As vítimas foram retiradas por populares e já estavam na beira do rio quando os militares chegaram.

Os corpos foram liberados para uma funerária de Ipatinga.