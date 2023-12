Policiais de Manhuaçu suspeita de que morte tenha relação com o tráfico de drogas

A guerra do tráfico de drogas é a principal suspeita da Polícia Civil para explicar o assassinato de um jovem, de 18 anos, na tarde do último sábado, num supermercado na cidade de Manhuaçu, na Zona da Mata.

Um vídeo mostra o momento do assassinato. A vítima tinha feito compras e se preparava para sair do supermercado, empurrando um carrinho de comprar, no estacionamento, quando chegaram dois homens numa motocicleta. O garupa sacou um revólver e começou a atirar, fugindo em seguida.

Uma mulher, que acompanhava a vítima, conseguiu fugir. Segundo a perícia da Polícia Civil, o jovem foi morto com nove tiros. Ele chegou a ser socorrido no Hospital César Leite, naquela cidade.

As suspeitas sobre a motivação do crime são em função do levantamento feito pela polícia de que a vítima tinha passagens por tráfico e consumo de drogas.