Uma mulher foi presa por tráfico de drogas na BR-251, em Padre Carvalho, no Norte de Minas. A suspeita tinha tabletes de maconha e papelotes de cocaína escondidos dentro de mala.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um ônibus, que saiu do estado de São Paulo com destino à cidade de Cansanção, na Bahia, foi parado na altura do km 359 da rodovia.

Durante fiscalização dos documentos dos passageiros, os policiais se depararam com uma mulher extremamente nervosa e inquieta, destoando da atitude dos demais ocupantes do veículo.

Diante dos fatos, as equipes pediram que a passageira apresentasse suas bagagens. No momento da abertura das malas, os policiais localizaram 75 tabletes de maconha, que pesaram aproximadamente 53 kg, e 800 papelotes de cocaína.

A mulher informou que iria transportar a droga de Campo Limpo, em São Paulo, até a cidade de Cansanção, Bahia.

Dessa forma, foi dada voz de prisão à autora pelo crime de tráfico de drogas, sendo ela conduzida à Polícia Judiciária em Taiobeiras, juntamente com as drogas apreendidas.