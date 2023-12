Polícia Militar foi acionada via 190 por vizinhos que escutaram confusão

Um homem, de 40 anos, é suspeito de agredir e esfaquear a companheira, de 30, na madrugada desta segunda-feira (11/12), no bairro Santa Cecília, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava trabalhando e chegou em casa atrasada devido ao trânsito. O companheiro, então, passou a questioná-la sobre a demora e a acusou de traição.

Durante a discussão, o homem a agrediu com um soco no rosto e um chute na barriga. Ele ainda pegou uma faca e a esfaqueou no joelho, punho e cabeça.

A mulher gritou por socorro e o padrasto da vítima, que mora na casa ao lado, foi intervir. O homem, de 47 anos, também foi agredido com chutes e esfaqueado no queixo.

A Polícia Militar foi acionada via 190 por vizinhos. Antes da chegada doas agentes, o suspeito fugiu.

A vítima ainda contou aos militares que tem um relacionamento há 16 anos com o suspeito e que é mãe de duas crianças menores de idade. O homem está desempregado, é usuário de drogas e ciumento.

Os filhos do casal ficaram sob os cuidados dos vizinhos. A mulher e o padrasto foram encaminhados para o Hospital São Judas Tadeu.

Até o momento, o homem não foi localizado. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.