O acidente envolvendo um Porsche branco, que ocorreu na madrugada desta segunda-feira (11/12), foi registrado por uma câmera instalada na Avenida Barão Homem de Melo, no bairro Estoril, Região Oeste de Belo Horizonte. Um dos ocupantes do veículo morreu no local. O outro foi encaminhado para o hospital. O carro ficou completamente destruído.

A reportagem do Estado de Minas teve acesso a essas imagens que mostram momentos antes da batida do veículo de luxo.

No momento do impacto, um dos passageiros foi arremessado para fora do carro e parou em uma área gramada fora da pista.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e jogou serragem na pista para evitar outros acidentes e eliminar o risco de incêndio. O carro, avaliado em mais de R$ 800 mil, ficou destruído. A pista da avenida no sentido centro ficou fechada por quatro horas para atendimento à ocorrência.