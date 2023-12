Um homem, identificado apenas pelo primeiro nome, Pedro, é procurado pela Polícia Civil e Polícia Militar suspeito de invadir, por três vezes, uma residência, no Bairro Lagoinha. Na terceira vez, ele conseguiu arrombar uma janela e entrar no imóvel para roubar e também comer um queijo que estava na geladeira.

O fato ocorreu na Rua Corumbataí, 53, na Lagoinha, região central de Belo Horizonte. Lá residem duas moradoras, K. Z. N., de 53 anos, e L. J. R. F., de 43. No domingo à tarde, elas ouviram um barulho na garagem da casa.



Com medo, elas não tiveram coragem de abrir janela ou porta para verificar, mas perceberam alguém tentando assombrar o carro de K.. Como o homem não conseguiu seu intuito, ele subiu no telhado e começou a gritar. Neste momento, uma vizinha, moradora da casa dos fundos, abriu a porta e viu “Pedro” em cima do telhado.

Ao avistar a moradora dos fundos, que reside com a filha, o homem começou a xingar e dizer que todo mundo deveria sair dali. Caso contrário, ele mataria todos. Gritava também que a casa era dele, pois o imóvel era de seu pai.



K. e L., então, decidiram ir para a casa da mãe da segunda para passar a noite. E quando saíram, Pedro, que foi reconhecido por vizinhos, voltou ao local e conseguiu entrar na casa, depois de arrombar uma janela.

Na manhã desta segunda-feira (11/12), ao retornarem à casa, K. e L. descobriram o arrombamento e deram pela falta de dois notebooks e dois celulares. Um dos quartos estava todo revirado, com roupas espalhadas. E perceberam, também, que o invasor tinha tomado banho.

K. e L. registraram dois boletins de ocorrência, mas confessam que estão com medo de permanecer na casa. Por isso, irão se mudar. Testemunhas contaram que Pedro é filho do proprietário da casa e que tem problemas com drogas. O caso foi registrado na Delegacia de Furtos e Roubos Crimes Contra o Patrimônio.