Criminoso retira uma bolsa de dentro do veículo onde estava a arma e, na sequência, a coloca por baixo da camisa

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um homem furta um fuzil que estava dentro de uma viatura descaracterizada da Polícia Civil na região da Savassi, em Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (9/11).

Conforme mostram as imagens, o homem usa uma pedra para quebrar o vidro traseiro da viatura. O suspeito retira uma bolsa de dentro do veículo onde estava a arma e, na sequência, a coloca por baixo da camisa e deixa o local. Assista:

Com o vídeo foi possível identificar o homem. Logo, em operação conjunta, as polícias Civil e Militar foram até onde ele mora, na Vila Nossa Senhora de Fátima, no Aglomerado da Serra, mas ele não foi encontrado. O fuzil, porém, foi recuperado.



O caso segue em apuração.