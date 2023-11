A ONG Movimento Nossa BH se mobiliza, junto de outros coletivos, na realização da 1ª Virada Climática na capital. Na sexta-feira (24/11) e no sábado (25/11), o evento terá bate-papos, discussões de filmes e atividades ao ar livre, com o intuito de ampliar as conversas sobre mudanças climáticas.

Segundo a ONG, por meio de comunicado, as noções das mudanças climáticas em Belo Horizonte são “muito institucionalizadas, restritas ao poder público e às organizações participantes dos espaços de discussão formais, e a cidade também é cada vez mais impactada pela Emergência Climática".

O movimento vê na ação uma possibilidade de mudar a consciência, ampliar discussões e participações públicas, principalmente às vésperas da 28ª COP, a Conferência entre as Partes, evento que reunirá líderes de mais de 190 países para discutir estratégias de combate ao aquecimento global entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro de 2023, nos Emirados Árabes Unidos, em Dubai.

Serviço



Sexta - 24/11

Cine Debate - 19h

Onde: Teatro Spanca, rua Aarão Réis, 542 - Centro

Sábado - 25/11

Programação Colaborativa - das 9h às 19h

Onde: Parque Municipal

Bate papo; atividades para crianças; oficina de lambe; conversas sobre segurança alimentar.

* Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata