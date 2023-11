Com a chegada de uma nova onda de calor no Brasil, a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu uma previsão do tempo especial para os próximos dias. O fenômeno deve perdurar por quase uma semana. A partir desta quinta-feira (9/11), a temperatura começa a subir e ultrapassar os 36ºC até a próxima quarta-feira (15/11).

Nesta quinta, a máxima foi de 32,7ºC. Na sexta-feira (10/11), a previsão de temperatura máxima é de 33ºC. Sábado (11/11) os termômetros podem chegar os 34ºC. A temperatura sobe gradativamente ao longo da semana, e fica na casa dos 36ºC entre domingo (12/11) e quarta-feira.

Com o calor, a umidade relativo do ar entra nos níveis de alerta. O índice ideal da umidade relativa do ar, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é entre 50% e 60%. Abaixo desse percentual, a umidade pode oferecer riscos à saúde. A Defesa Civil ainda reforça os cuidados com a saúde neste período, como: manter hidratação, evitar exposição ao sol e comer alimentos leves.

Ondas de calor em Minas Gerais



Essa é a terceira onda de calor no estado só neste ano. Nesta manhã, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta para risco de temperaturas extremas em Belo Horizonte e outras 312 cidades mineiras. A última onda de calor persistiu por cinco dias consecutivos.

Esse cenário é uma consequência da ação do El Niño, fenômeno de aquecimento das águas do oceano Pacífico que impede a chegada de frentes frias ao Brasil, e das mudanças climáticas.