crédito: Mateus Parreiras/EM/D.A.Press. Brasil. Capitólio - MG. Imagens aéreas do cânion de Capitólio, onde ocorreu o desmoronamento de uma das encostas e atualmente cercado de bóias que ficam a 70 metros Cânion fica em um complexo esportivo com mirantes e tirolesa sob a rodovia MG-050.

Os cânions do Lago de Furnas, em Capitólio, no Sul de Minas, vão ser interditados nesta sexta-feira (10/11) e no sábado (11/11) para realização de manutenção do atrativo por uma equipe de geólogos, em parceria com a Marinha do Brasil e com o Parque Mirante dos Cânions.

A manutenção já estava programada e não acontecerá em decorrência de riscos iminentes. A Prefeitura de Capitólio pediu a compreensão e colaboração dos empresários, turistas e da população.

No ano passado, no dia 8 de janeiro, a queda de uma rocha no local matou 10 pessoas em uma lancha e deixou outras feridas. De acordo com um inquérito da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o acidente foi causado por um “evento natural”.

Leia a nota da prefeitura:

"O Município Capitólio/MG comunica a população e demais pessoas interessadas que por base na portaria emitida pela Marinha do Brasil visando à segurança da navegação nos Cânions de Capitólio, em coordenação com a Prefeitura de Capitólio e com o apoio do Parque Mirante dos Cânions, de forma programa e preventiva, fará a interdição dos Cânions de Capitólio entre os dias 10 e 11 de novembro para a realização de manutenção do atrativo por equipe de geólogos. Contamos com a compreensão e colaboração dos empresários, turistas e população."

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa