Na reunião da Câmara Municipal de Frutal (CMF), no Triângulo Mineiro, realizada no início dessa semana, a história de vida de um homem, que foi homenageado com uma moção de reconhecimento, chamou a atenção de todos os presentes. Ele também foi aplaudido de pé.





Durante o seu discurso, Valdete Lúcio da Silva, conhecido como ‘Baleiro’, contou que já foi usuário de crack e chegou a morar na Cracolândia, em São Paulo (SP), por alguns anos. Mas, depois de se apegar à fé em Deus, superou o vício e, após muito esforço vendendo balas em semáforos e em eventos, conquistou a sua casa própria em Frutal.





“Em 2019, eu cheguei a Frutal com R$ 20. Quando eu desci do ônibus a primeira coisa que eu queria comprar era uma droga (...) morei na Praça da Matriz daqui e na Avenida Brasília. Alguns dias depois, em um belo dia fui pegar drogas e me deparei com um culto (...) no local a pastora me ofereceu uma lâmina de barbear e uma cama limpa e aceitei. No outro dia tinha um culto e decidi participar e nesse momento pensei: o jeito mesmo é eu me apegar a esse Deus que estão falando”, relatou.





Valdete Silva contou também que no dia seguinte ao culto foi para uma clínica de reabilitação onde ficou internado por 15 dias. “E quando saí voltei para o semáforo vendendo minhas balas como um novo homem. Nesse dia, pedi R$ 10 emprestado para o Mazinho para comprar um pacotinho de balas e iniciei minha história de superação. E depois de vender muita bala e na direção de Deus consegui fazer minha casinha”.





A moção de reconhecimento da CMF para Valdete Lúcio foi indicação do vereador Jhonathan Lavador (MDB).