As obras de reforma da Praça da Estação, na Região Centro-Sul da capital mineira, começaram no dia 18 de outubro e a previsão de conclusão das obras é apenas no segundo semestre de 2024. A menos de 100 dias do carnaval, a população belo-horizontina e os blocos que costumam realizar parte do cortejo no local demonstraram preocupação.

Afinal, como será o Carnaval em Belo Horizonte sem um dos principais pontos turísticos do Centro?

Antes mesmo do lançamento do edital para o cadastramento de blocos para a folia do ano que vem, as equipes responsáveis pela organização do carnaval de rua em BH já tinham conhecimento da interdição da Praça da Estação. Representantes de alguns dos blocos que passam por lá, como Mari Fonseca do Então, Brilha!, acalmam os foliões: “A reforma não vai impactar nosso cortejo”.

De acordo com a Belotur, a reforma da praça é, inclusive, uma oportunidade de descentralizar o Carnaval belo-horizontino. “Novos espaços da cidade poderão receber as grandes festas da capital mineira, descentralizando os festejos e levando entretenimento para outros pontos da cidade”, explicou a empresa de turismo em nota.

Mas como ficam os blocos mais tradicionais? Para Polly Paixão, presidente da Liga Belorizontina de Blocos Carnavalescos e produtora dos blocos Baianas Ozadas e Funk You, não há problema em remanejar o trajeto dos cortejos por conta das obras, mas há outros problemas – envolvendo a Belotur – que podem interferir na folia à qual o público está acostumado.

“A Praça da Estação é um lugar icônico, de encontros e partidas de Belo Horizonte. Então, se precisa e tem a verba, tem mesmo que fazer a reforma. O problema não é este, porque conseguimos readequar trajetos; conseguimos conversar para que o Carnaval de Belo Horizonte seja transportado para outro local de fácil acesso no Centro. O problema que estamos enfrentando, enquanto Liga, é a dificuldade em dialogar com a Belotur”, afirma Polly.

“Eles travaram a inscrição de um dos blocos mais tradicionais de BH, o Baianas Ozadas, no Carnaval de 2024. Nosso bloco desfila há mais de 10 anos, das 10h às 16h, e fomos surpreendidos este ano porque só podemos desfilar entre 8h e 14h, ou entre 14h e 21h; e o trajeto que passa pela Igreja São José, onde a gente faz um ato religioso belíssimo contra a intolerância religiosa, não está mais disponível. Isso, para a gente, que é um bloco tradicional e já tem um público acostumado, é algo violento”, acrescenta ela.

“Quanto à reforma da praça, eu creio que tudo é negociável. Não vamos levantar uma bandeira e falar que isso será péssimo e irá acabar com o carnaval, porque a gente entende que é uma reforma necessária e que a Praça da Estação é algo muito importante para a cidade. A gente lamenta que não sejamos minimamente escutados para entender as particularidades de cada um. A gente entende isso como uma truculência, uma violência, porque o Carnaval de Belo Horizonte é feito pelos blocos de rua. Se não tiver bloco de rua, não tem carnaval”, completa a produtora.

A Belotur afirma que, durante as inscrições dos blocos para o Carnaval 2024, “os interessados enviam as principais informações sobre os desfiles, como data, horário, trajeto e tipo de equipamento de som que será utilizado, que auxiliam no planejamento da folia momesca junto aos órgãos públicos, prevendo demandas de desvio de trânsito, limpeza, instalação de banheiros químicos e segurança”. A empresa também afirma que serão realizadas reuniões com os blocos e, caso seja necessário, as mudanças sugeridas serão acatadas.

Não era para acontecer durante o Carnaval

De acordo com a assessoria do presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), Gabriel Azevedo – responsável pela aprovação da emenda impositiva para a retomada das obras na Praça da Estação –, a interdição do local não era para acontecer durante o Carnaval, mas a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) não obedeceu às recomendações.

“Sempre cobrei a reforma da Praça da Estação pelo símbolo que ela representa para Belo Horizonte. Para tal, fiz uma emenda impositiva para o conserto das fontes, que enfim garantiu isso. Cobrei ainda que a reforma se desse durante o período fora do Carnaval, mas infelizmente faltou atenção da prefeitura sobre esse momento da reforma que, além de demorar anos, vai ocorrer durante o Carnaval. Essa é a postura de quem não está atento ao calendário cultural da cidade. Já era para essas fontes estarem funcionando há anos numa reforma feita de modo a não prejudicar o período carnavalesco”, afirmou Azevedo.

A PBH ainda não justificou o porquê de não ter acatado as sugestões do presidente da CMBH, mas a reportagem aguarda posicionamento.

Nota da Belotur na íntegra

“A Prefeitura de Belo Horizonte já está se planejando para este cenário e avaliando possíveis locais para a realização dos grandes eventos públicos da cidade. O principal objetivo é que a qualidade das festas populares de Belo Horizonte se mantenha no mais alto nível, como ocorreu nos últimos anos. Outro ponto importante a ser destacado é que novos espaços da cidade poderão receber as grandes festas da capital mineira, descentralizando os festejos e levando entretenimento para outros pontos da cidade.

O cadastro de blocos de rua para o Carnaval de Belo Horizonte de 2024 ainda está aberto e segue até 7 de novembro. No processo, os interessados enviam as principais informações sobre os desfiles, como data, horário, trajeto e tipo de equipamento de som que será utilizado, que auxiliam no planejamento da folia momesca junto aos órgãos públicos, prevendo demandas de desvio de trânsito, limpeza, instalação de banheiros químicos e segurança. Depois do período de cadastro, ainda são realizadas reuniões com os blocos e, caso seja necessário, sugeridas mudanças. Nesse sentido, a reforma da Praça da Estação não será um impedimento para o desfile dos blocos de rua.”