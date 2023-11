A concessão de auxílio financeiro aos Blocos de Rua cadastrados na Belotur que irão desfilar no Carnaval de Belo Horizonte, no período de 27 de janeiro a 18 de fevereiro de 2024, foi aberta nesta terça-feira (7/11).





Como publicado no Diário Oficial do Município (DOM), a inscrição acontece até às 17h do dia 20 de novembro. Os blocos interessados deverão entregar os documentos solicitados na sede da Belotur, na Rua Espírito Santo, nº 527, Centro, de 09h às 12h e das 14h às 17h.



As informações e esclarecimentos deverão ser solicitados exclusivamente pelo e-mail da Comissão de Licitação da Belotur: editaleventos.belotur@pbh.gov.br.



Haverá também uma palestra para esclarecimentos de dúvidas no dia 13 de novembro, de 19h às 22h, no auditório da Belotur, com o mesmo endereço acima.



Bloco desiste do Carnaval de 2024



Um dos maiores e mais plurais blocos do carnaval de BH, o ‘Garotas Solteiras’ anunciou no último fim de semana que não irá desfilar em 2024. De acordo com um vídeo publicado pelos organizadores, o motivo seria uma pausa para planejar melhor a logística e a estrutura do bloco, já que o bloco cresceu muito, tendo recebido mais de 400 mil pessoas no cortejo de 2023, gerando certa preocupação.



A expectativa do ‘Garotas Solteiras’ é que até o carnaval de 2025 eles profissionalizem a organização, além de conseguir patrocínios e fundos para uma realização do porte que o público precisa.

Para Paulo Vitor, mais conhecido como PV, coordenador do Bloco Seu Vizinho, relatou que as questões relacionadas a patrocínio para o bloco ainda estão sob um cenário incerto, no entanto, eles permanecem otimistas.



"A gente está otimista porque 2023 foi muito bom, muito grande, [o carnaval] pós-pandemia, mas a gente ainda está sem chão, sem rumo. Tem algumas perspectivas, possibilidades, mas nada garantido", afirmou.



Sucesso do Carnaval de 2023



A Prefeitura de Belo Horizonte pretende repetir o sucesso do Carnaval de 2023, quando a folia na capital mineira durou quase três semanas e trouxe 5 milhões de foliões à cidade.



Foram mais de 500 blocos, dentre os quais mais de 100 saíram no pré-carnaval cadastrados na PBH para desfilarem em diversas regiões com as mais diferentes propostas, a maioria celebrando a diversidade, a liberdade e a democracia.



No total, o carnaval de BH atraiu 226 mil turistas e movimentou R$ 720 milhões. Em Minas Gerais, a movimentação financeira foi de R$ 1,5 bilhão.