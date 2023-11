O aplicativo de viagens 99 está com uma nova função para os clientes que usam o app em Belo Horizonte e cidades da Região Metropolitana. A atualização desta terça-feira (7/11) permite a negociação do valor da viagem entre passageiro e motorista.

O diretor de estratégia e novas categorias da 99, Leonardo Japur, informa que a nova funcionalidade, a 99Negocia, é um acréscimo de serviço. “Ela vem para complementar o portfólio, não substitui nada o POP, que continua existindo, e as outras categorias também”, diz.

Leonardo conta que o 99Negocia funciona em cenários diferentes. “Um passageiro que não está com muita pressa, que vai fazer alguma coisa e não tem horário certo, pode esperar um pouquinho mais e tentar um preço mais baixo”.

“Há o caso contrário também, o passageiro que não está preocupado com preço e quer conseguir um carro mais rápido, por exemplo, aquele que vai para o aeroporto e tem um voo daqui a pouco, já faz uma oferta mais alta para aumentar a chance do motorista responder mais rapidamente”, ressalta.

A 99Negocia já funciona em dois municípios no estado, Uberaba e Alfenas, e está em outras 800 cidades no país. A tendência é que o serviço esteja disponível futuramente em Sete Lagoas, na Grande BH.

Perguntando sobre os critérios da escolha das cidades a 99 diz que são analisadas cidades com perfis diferentes e não necessariamente as cidades mais populosas são lançadas antes. No caso de BH, municípios como Betim e Contagem também fazem parte do lançamento da nova funcionalidade.

Como funciona o 99Negocia

Veja como realizar a negociação 99Negocia/Divulgação

Para solicitar uma corrida, o passageiro deve acessar normalmente o app da 99, ir em categorias, no 99Negocia, e colocar o endereço de destino. Em sequência vai aparecer entre as opções disponíveis, já com um valor sugerido e botões que permitem ao passageiro alterar o valor.

O passageiro pode seguir com o preço sugerido ou fazer uma oferta diferente. Após a confirmação, os motoristas recebem a chamada e podem avaliar as informações do solicitante e da viagem, além de fazer uma contraproposta seguindo a necessidade do motorista.

Caso não haja acordo, o passageiro pode continuar negociando com outros motoristas ao mesmo tempo. Como os valores são pré-negociados, a categoria não permite mudanças de rota ou desvios durante o trajeto.

Leonardo lembra que as negociações são simples e rápidas, não existindo uma conversa direta de argumentação entre passageiro e motorista, mas só de valores, para facilitar o processo.

Há um limite na negociação

Leonardo explica que tudo é calculado. “Primeiro, o preço sugerido que o aplicativo já oferece para o passageiro é baseado no preço do 99POP. Então, por exemplo, em um horário que tem uma tarifa dinâmica se o POP tiver mais caro, esse preço sugerido vai subir junto, é uma tentativa da plataforma de deixar as coisas mais equilibradas”.

O diretor de estratégias conta que há um limite proporcional para a negociação dos valores. “O passageiro vai ter um preço mínimo para colocar, que varia conforme sugerido. Por exemplo, em uma corrida de R$ 15, eu posso não conseguir oferecer R$ 5. O mesmo para o preço máximo, que existe um limite de contraoferta também, principalmente para os motoristas”, afirma.

O limite inserido veio da observação do funcionamento da nova modalidade em outras cidades, que já acontece desde dezembro de 2022. “Aprendemos que, quando fica muito livre, às vezes, o passageiro puxa muito para o seu lado e o motorista puxa para o outro extremo, e acaba que não fecham o negócio. Então, procuramos manter dentro de uma banda para que seja saudável para os dois lados, aumentando a chance do negócio”, destaca.

Vantagem para os motoristas

A nova funcionalidade não é obrigatória para os motoristas credenciados, mas Leonardo diz que tem conversado com muitos deles e, na maioria, os comentários têm sido muito positivos.

“Quando a gente fala dessa categoria no começo gera um pouco de desconfiança, porque vem o medo de baixar mais as tarifas, mas o que a gente vê na prática é que os motoristas que sabem calibrar as contraofertas, eles estão vendo muitos benefícios” afirma.

“É mais uma alternativa, às vezes o motorista está parado querendo voltar para casa e tem uma corrida que o valor nem é tão bom, mas está voltando para casa e isso vale a pena. Ao contrário, talvez o motorista está com um bom pressentimento e pensa que está na hora de tentar puxar um pouco para cima e ganhar mais, existe essa possibilidade”, comenta Leonardo.

Além disso, o diretor da 99 explica que a taxa para os motoristas já é relativamente baixa. “Em Belo Horizonte e todas cidades que estamos lançando, fazemos com uma taxa promocional de 0,99%. Praticamente todo valor que o passageiro paga vai para o motorista. Então viabiliza para o passageiro pagar menos e o motorista ganhar mais”, termina.