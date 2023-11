Com a chegada da nova onda de calor em Belo Horizonte, a Prefeitura da capital (PBH) iniciou, nesta quinta-feira (9/11), a distribuição de copos de água de forma gratuita a moradores em situação de rua. A medida visa garantir a hidratação das pessoas e ajudar a amenizar o calor no período de altas temperaturas. A expectativa é de que 10 mil unidades sejam entregues nos próximos dias.

A entrega será feita pelas secretarias de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania (Smasac) e de Saúde. Equipes do Serviço Especializado de Abordagem Social e do Consultório na Rua irão às ruas das nove regionais da cidade, todos os dias da semana, em diferentes turnos. Além da oferta de água, as equipes orientarãm sobre cuidados no período de calor e informarão as possibilidades de acesso a água potável, banho, higienização, alimentação, além de cuidados com a saúde durante as altas temperaturas.

A medida emergencial reforça as políticas adotadas pelo município para as pessoas em situação de rua. Uma delas é o atendimento nas unidades de assistência social: os quatro Centros Pop da cidade, abrigos e casas de passagem. Além do banho, os usuários têm acesso a sanitários, lavagem de roupas, lanche e água para beber. A população em situação de rua também tem acesso gratuito aos Restaurantes Populares da cidade todos os dias.

Temperaturas elevadas

Nesta quinta (9/11), a máxima foi de 32,7ºC. Na sexta-feira (10/11), a previsão de temperatura máxima é de 33ºC. No sábado (11/11), os termômetros podem chegar a 34ºC. A temperatura sobe gradativamente ao longo da semana e fica na casa dos 36ºC entre domingo (12/11) e quarta-feira (15/11).

Com o calor, a umidade relativa do ar entra nos níveis de alerta. O índice ideal da umidade relativa do ar, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é entre 50% e 60%. Abaixo desse percentual, a umidade pode oferecer riscos à saúde. A Defesa Civil ainda reforça os cuidados com a saúde neste período, como: manter hidratação, evitar exposição ao sol e comer alimentos leves.

Ondas de calor em Minas Gerais

Esta é a terceira onda de calor no estado só neste ano. Nesta manhã, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta para risco de temperaturas extremas em Belo Horizonte e outras 312 cidades mineiras. A última onda de calor persistiu por cinco dias consecutivos.

O cenário é uma consequência da ação do El Niño, fenômeno de aquecimento das águas do oceano Pacífico que impede a chegada de frentes frias ao Brasil, e das mudanças climáticas.