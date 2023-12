Um homem de 29 anos, suspeito de cometer um assassinato, num bar próximo a uma fazenda, distante a 70 quilômetros de Porteirinha, no Norte do estado, no último dia 12 de dezembro, foi preso pela Polícia Civil, nessa quinta-feira (28/12). O crime ocorreu em Serranópolis de Minas e a vítima tinha 34 anos.

Segundo os investigadores, o crime foi motivado devido a um suposto episódio de importunação sexual, em tese praticado pela vítima à mulher do suspeito.

No dia do crime, por volta 19h, a vítima estava num bar, na comunidade de Curral de Pedras, quando foi surpreendida pelo suspeito.

Segundo o delegado André Brandão, as investigações apontam que o homem entrou no estabelecimento portando um revólver e atirou seis vezes contra a vítima, que estava no balcão do bar, de costas para a entrada do estabelecimento.

Tão logo disparou, o autor do crime fugiu. Ele foi levado ao sistema prisional.