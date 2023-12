Ao investigar homicídios ocorridos na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, policiais do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, acabaram apreendendo 3354 pinos de cocaína, no Bairro Santa Margarida.

Os policiais relatam que receberam informações de que um grupo estava armazenando e vendendo drogas numa rua do bairro. A partir daí, policiais da 2ª Delegacia Especializada de Homicídios iniciaram os levantamentos e, no endereço informado, depararam-se com dois homens.

Os suspeitos, ao avistarem a viatura policial, correram em direção a uma passarela, localizada no final da rua, por onde conseguiram escapar.

Dentro de uma das casas da rua, cujas portas estavam abertas, foi encontrada uma mochila, escondida atrás de um vaso sanitário, onde estavam armazenados os pinos contendo toda a cocaína apreendida.