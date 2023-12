Dois homens foram presos nessa terça-feira (26/12) e outros dois são procurados depois que um vídeo que mostra cocaína sendo distribuída em um bairro de Uberlândia ganhou notoriedade na internet. Nas imagens, a substância é oferecida sem qualquer constrangimento enquanto um dos homens grita “droga grátis”.



O vídeo foi feito no bairro Lagoinha, zona sul de Uberlândia, especificamente em um trecho conhecido pela presença de traficantes. Uma bandeja cheia de cocaína é oferecida às pessoas da região. Vários usuários chegam ao local para consumo da droga, enquanto os distribuidores incentivam e chamam mais pessoas.

A gravação ganhou grande repercussão e chegou até as polícias Militar e Civil, que ainda nesta terça montaram a chamada Operação Ano Velho. Houve um cerco no bairro e identificação de pessoas envolvidas. Dois deles foram presos no momento da operação.“A distribuição da droga e vídeo são um descaso e um descaso com causas sociais. Eles dizem ‘aqui não é cesta básica, aqui é pó’. Isso não poderia ficar impune”, destacou o delegado-chefe da 9º Região da Polícia Civil.Os presos têm passagens pela polícia. “Eles foram presos no bairro, perto do local onde o vídeo foi gravado. Faltam mais dois para prendermos”, salientou o major da PM, Luciano Parreira.Origem da droga e motivo da distribuição serão apurados.